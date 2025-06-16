Під час обшуків у підозрюваних вилучили готівку еквівалентну понад 100 млн грн

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрили розкрадання бюджетних коштів у Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ). За даними слідства, посадовці державної структури разом зі спільниками привласнили понад 64 млн грн, що призначалися на закупівлю вантажних авто для військової частини на Львівщині.

Як повідомили у понеділок, 16 червня, в СБУ та теруправлінні ДБР Львівщини, до оборудки причетний начальник відділу управління логістики Адміністрації ДССТ. До схеми він залучив кількох посадовців з військової частини, яка виступала замовником авто, а також представників афілійованої комерційної структури.

За даними слідства, восени 2024 року чиновник ДССТ забезпечив перемогу у тендері підконтрольному комерційному підприємству.

«Ця компанія виграла тендер попри те, що у порівнянні з іншими учасниками торгів, її пропозиція була дорожчою на понад 64 млн грн», – йдеться в повідомленні СБУ.

До схеми причетні посадовці Державної спеціалізованої служби транспорту, військовї частини та фірми-постачальника

Під час обшуків у фігурантів, у службових кабінетах та офісах підприємства у Києві, Київській області та в Черкасах правоохоронці вилучили документацію, мобільні телефони, печатки та інші докази, які підтверджують незаконну діяльність. Також виявили готівку в іноземній валюті на суму, еквівалентну понад 105 млн грн. Її походження перевіряють.

Полковнику-організатору схеми та трьом іншим військовослужбовцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків (ч. 5 ст. 426-1 ККУ). Засновнику та менеджеру комерційної компанії повідомлено про підозру у пособництві (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 ККУ).

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозри отримав посадовець Адміністрації ДССТ Сергій Літвінчук, службовці військової частини з Львівщини, які здійснювали закупівлю, та представники фірми «Спец-Ком-Сервіс» (ТзОВ «С-К-С»).

За даними YouControl, згадана фірма зареєстрована на Київщині. ЇЇ власниками є мешканець Київщини Сергій Калюш та мешканець Черкащини Михайло Городових. У 2024 році ТзОВ «С-К-С» виграло тендери на постачання спеціалізованих автомобілів для правоохоронних та військових структур на понад 5 млрд грн. Зокрема, в жовтні минулого року фірма виграла тендер на постачання бортових вантажівок та сідельних тягачів для військової частини Т0910 Держспецтранспорту в Шептицькому на суму понад 1,5 млрд грн.