Шептицький міський суд Львівщини виніс вирок військовослужбовцю у справі розкрадання 64 млн грн при закупівлі вантажних авто. Це уже третій вирок у цій справі. Дії військового кваліфікували, як пособництво, він уклав угоду про визнання винуватості. Суд призначив йому покарання – службове обмеження протягом двох років з відрахуванням 10% грошового забезпечення в дохід держави.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2026 року, військовослужбовець Олег Р. протягом вересня-жовтня 2024 року сприяв вчиненню кримінального правопорушення начальником відділу організації забезпечення та відновлення автомобільної техніки управління озброєння логістики адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ), матеріали щодо якого виділені у окреме провадження.

ZAXID.NET повідомляв, що, за даними правоохоронців, восени 2024 року військовий ДССТ забезпечив перемогу у тендері підконтрольному комерційному підприємству. Мова про ТзОВ «Спец-Ком-Сервіс», пропозиція якого була на 64 млн грн вищою від пропозиції іншого учасника, яка була економічно вигідною. Загальна сума пропозиції «Спец-Ком-Сервіс» становила 1,5 млрд грн.

За даними ZAXID.NET, підозри отримав посадовець адміністрації ДССТ Сергій Літвінчук, службовці військової частини з Львівщини, які здійснювали закупівлю, та представники фірми «Спец-Ком-Сервіс» (ТзОВ «С-К-С»). За даними YouControl, ця фірма зареєстрована на Київщині. Її власниками є мешканець Київщини Сергій Калюш та мешканець Черкащини Михайло Городових.

Дії військового Олега Р. кваліфікували як пособництво у перевищенні службових повноважень військовим (ч.5 ст.27, ч.5 ст.426-1 КК України).

Він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, яка передбачає покарання – службове обмеження протягом двох років з відрахуванням 10% грошового забезпечення в дохід держави. Обвинувачений погодився співпрацювати з прокурором для викриття інших учасників схеми.

Суддя Андрій Жураковський затвердив укладену угоду та призначив відповідне покарання. Вирок ще можна оскаржити.

Раніше суд виніс ще два вироки у цій справі: молодшому лейтенанту, який також був пособником, та т.в.о. командира військової частини.