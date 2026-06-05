Правоохоронці затримали посадовця одного з ТЦК та СП Волинської області за підозрою у хабарництві. У ТЦК стверджують, що під час слідчих дій у військовослужбовця не вилучили грошей, а звинувачення щодо його участі у схемі ухилення від мобілізації – безпідставні. Водночас джерела у правоохоронних органах підтвердили ZAXID.NET факт затримання та зазначили, що посадовець встиг отримати 7000 доларів до викриття.

У п’ятницю, 5 червня, телеканал «Аверс» із посиланням на власні джерела повідомив, що затриманий – виконувач обов’язків начальника Луцького міського ТЦК та СП. Цю ж інформацію у своєму телеграм-каналі поширив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Водночас офіційно у відомстві ці дані не підтверджують і не спростовують.

За даними журналістів, посадовця викрили 4 червня за підозрою у хабарництві. За 7000 доларів він нібито обіцяв військовозобов’язаному посприяти в ухиленні від мобілізації, використовуючи службове становище. Йшлося, зокрема, про оформлення тимчасової непридатності до служби та подальше виключення з військового обліку.

Співрозмовники телеканалу також стверджували, що затриманим може бути Дмитро Федорчук. Втім, речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук у коментарі ZAXID.NET цю інформацію спростувала та заявила, що журналісти вказали неправильне прізвище. Однак імені підозрюваного вона не назвала.

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Оновлено о 17:20. За інформацією видання «Українська Правда», йдеться про виконувача обов’язків очільника Луцького міського ТЦК, заступника керівника Романа Удовенка.

У Волинському обласному ТЦК та СП підтвердили факт затримання посадовця та повідомили, що співпрацюють зі слідством.

«Правоохоронні органи затримали посадовця одного з ТЦК та СП Волинської області за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. У межах досудового розслідування встановлюється можлива причетність третіх осіб, які могли бути залучені до протиправної діяльності як посередники», – зазначили у ТЦК.

У терцентрі комплектування наголосили, що, за їхньою інформацією, під час слідчих дій незаконно отриманих коштів не вилучали. Водночас джерела у правоохоронних органах уточнили ZAXID.NET, що грошей під час затримання дійсно не було, однак факт їхнього попереднього отримання задокументований.

Також у ТЦК заявили, що тимчасову непридатність військовозобов’язаного до служби підтверджують чинні висновки ВЛК, які не скасовані вищими військово-лікарськими комісіями та не визнані необґрунтованими. Крім того, у відомстві повідомили, що чоловіка, у якого нібито вимагали хабар, зняли з розшуку у передбачений законом спосіб після сплати штрафу через застосунок «Резерв+».

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Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливих учасників схеми.

Оновлено. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у своєму телеграмі