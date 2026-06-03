29-річному військовослужбовцю загрожує до 10 років увʼязнення

Правоохоронці викрили працівника одного з терцентрів комплектування Волинської області на хабарництві. Він пропонував чоловікам уникнути мобілізації за щомісячну плату. Про це в середу, 3 червня, повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 29-річний старший солдат організував схему систематичного отримання хабарів від військовозобов’язаних. Одним із його клієнтів став мешканець Камінь-Каширського району, який перебував у розшуку через порушення правил військового обліку та підлягав адмінвідповідальності.

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Військовослужбовець запропонував чоловікові допомогти уникнути покарання та мобілізації за 20 тис. грн винагороди щомісяця. Крім того, він обіцяв надавати службову інформацію про пересування працівників інших підрозділів ТЦК на території громади.

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«Щоб переконати військовозобов’язаного погодитися на такі умови, він наголошував, що в іншому випадку того неминуче доставлять до ТЦК, притягнуть до адміністративної відповідальності та мобілізують», – повідомляє спецпрокуратура.

Невдовзі після домовленостей чоловіка доставили до одного з територіальних підрозділів ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Водночас, за версією слідства, підозрюваний посприяв тому, щоб його не притягували до адмінвідповідальності та відпустили.

Правоохоронці задокументували щонайменше два факти передачі неправомірної вигоди. Після отримання чергового платежу 29-річного військовослужбовця затримали.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та відсторонив його від виконання службових обов’язків. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до корупційної схеми.