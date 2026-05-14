Валентин Кошельник був депутатом Волинської облради від партії «За Майбутнє»

Вищий антикорупційний суд визнав винним у хабарництві колишнього депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника. Обвинувачений вимагав у підприємця 35 тис. доларів за сприяння у виділенні земельної ділянки. За скоєне йому призначили 3,5 роки ув’язнення. Про це у четвер, 14 травня, повідомила пресслужба суду у фейсбуці.

За версією слідства, Валентин Кошельник вимагав гроші у бізнесмена, який планував придбати земельну ділянку у селі Суходоли Володимирської громади для будівництва підприємства з переробки зношених автомобільних шин. За 35 тис. доларів винагороди депутат обіцяв забезпечити ухвалення місцевою радою рішень, необхідних для отримання землі.

Протягом квітня – травня 2023 року посадовець отримав 10 тис. доларів авансу. Його затримали 13 вересня 2023 року під час баскетбольного матчу на стадіоні «Олімп» у Володимирі після отримання решти суми – 25 тис. доларів. Наступного дня суд відправив депутата під варту на 60 діб із можливістю внесення 900 тис. грн застави. Уже 18 вересня Валентин Кошельник вийшов на волю після сплати визначеної суми.

19 березня 2024 року Волинська обласна рада достроково припинила повноваження Валентина Кошельника. Під час позачергової сесії це рішення підтримав 51 депутат, ще двоє утрималися від голосування. Перед цим, 1 березня 2024 року, Кошельник, який входив до фракції «За майбутнє», подав заяву про складання депутатського мандата.

14 травня 2026 року Вищий антикорупційний суд визнав ексдепутата винним за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та призначив йому 3,5 роки позбавлення волі з забороною протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Також суд застосував до колишнього депутата спеціальну конфіскацію грошей в еквіваленті 10 тис. доларів за офіційним курсом Національного банку України на момент стягнення.

До набрання вироком законної сили Валентин Кошельник перебуватиме під вартою. Вирок ще можна оскаржити в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Додамо, що Валентин Кошельник народився 11 травня 1967 року у селі Городківка Вінницької області. Із 2006 року працював тренером Володимир-Волинської ДЮСШ, а у 2017–2020 роках був спортивним директором ФК «Волинь».

Із 1997 року займається підприємницькою діяльністю у сфері роздрібної торгівлі. Також був співзасновником і керівником низки компаній, зокрема ТОВ «Сервіс Оіл», ТОВ «Аврора-Капітал», ТОВ «Волинська промислова компанія» та ТОВ «ВІК Оіл». Окрім цього, заснував агентство «Кошельник», яке працює у сфері футбольного менеджменту.

Політичну кар’єру розпочав у 2010 році, коли став депутатом Волинської облради від партії «Фронт Змін». У 2017 році отримав мандат від Блоку Петра Порошенка «Солідарність», а у 2020 році пройшов до облради від партії «За Майбутнє». Також був членом профільних депутатських комісій та співзасновником громадської організації «Дитячий спортивний клуб «БРВ-ВІК».