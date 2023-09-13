Депутата затримали у вівторок, 12 вересня, після отримання чергового траншу хабара

На Волині затримали депутата облради на хабарі в 35 тис. доларів. Затримання відбулося у вівторок, 12 вересня, у місті Володимир. Як повідомила прес-служба НАБУ, посадовець вимагав хабар від бізнесмена, який хотів придбати земельну ділянку на території однієї з громад, аби збудувати на ній підприємство з утилізації відходів.

В обмін на гроші депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою низки рішень необхідних для отримання земельної ділянки у власність. Після того, як в підприємця почали вимагали гроші, він звернувся до правоохоронців.

«Протягом квітня-травня поточного року посадовець одержав у вигляді "завдатку" частину неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. доларів, а після отримання залишку у сумі 25 тис. доларів та обміну їх на євро з метою замести сліди був затриманий», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що слідство наразі не розголошує імені затриманого, однак Цензор.Нет повідомляє, що підозрюваним є депутат від партії «За майбутнє», 56-річний Валентин Кошельник. З 2006 року року він працював тренером у Володимир-Волинській ДЮСШ, також був головним тренером юнацької збірної Волинської області з футболу.

Водночас з 2010 року він будував політичну кар'єру: був обраний депутатом Волинської облради від партії «Фронт змін», в 2015 від «Солідарності» та в 2020 – від партії «За майбутнє», яку очолює відомий бізнесмен Ігор Палиця.

Також детективи перевіряють причетність до вчинення злочину інших осіб. Зокрема, обшуки проводили у Володимирській міськраді та у дружини мера Володимира – Ігоря Пальонки. Про це мер сам розповів на сторінці у Facebook.

«Щодо подій, які відбувались вчора, хочу повідомити, що тривав ряд процесуальних дій, зокрема, були проведені обшуки в приміщенні міськради, ЦНАПу та в будинку дружини, де я проживаю, в ході яких не було знайдено предметів збагачення. Ніяких предметів у мене особисто не вилучено. Всіляко буду сприяти слідству, щоб покарати винних та тих людей, які в час війни хочуть збагатитись», – заявив мер.

Наразі затриманому депутату готуються вручити підозру. За якою саме статтею, поки що правоохоронці не уточнюють.