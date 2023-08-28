Колишнього поліцейського з Волині виправдали у справі про отримання хабарів. Слідство вважало, що чоловік брав гроші з перевізника за безперешкодне транспортування територією Шацького району м'яса без супровідних документів. Однак суду забракло доказів винуватості чоловіка.

Як йдеться у вироку Шацького райсуду, в 2017 році Богдан Б. обіймав посаду начальника сектору реагування патрульної поліції Шацького відділення поліції. За версією слідства, орієнтовно наприкінці квітня правоохоронець зупинив Mercedes Sprinter, водій якого перевозив у автомобілі м'ясо і не мав необхідних товаро-супровідних документів, а також санітарної книжки.

Правоохоронець начебто пообіцяв пропустити чоловіка, якщо той заплатить йому гроші. Слідство вважає, що він отримав 100 доларів. Крім цього, він нібито пообіцяв і надалі пропускати вантажі, але тільки якщо перевізник платитиме йому по 50 доларів за кожну поїздку.

У матеріалах справи зазначено, що сумарно правоохоронець отримав ще 250 доларів. У червні 2017 року чоловіка викрили, йому вручили підозру за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди). Санкція цієї статті передбачає від п'яти до десяти років тюрми.

На судовому засіданні, яке відбулося 21 серпня, Богдан Б. своєї провини не визнав. Розповів, що у правоохоронних органах працював з 1996 року. Він запевнив, що з перевізником мав довірливі стосунки, і що той іноді телефонував йому, аби дізнатись інформацію щодо черг на кордоні з Білоруссю. Обвинувачений підтвердив, що отримував гроші від знайомого, однак запевнив, що брав їх для лікування своєї дружини, яка на той момент мала була вагітна і мала проблеми зі здоров'ям, а ніяких домовленостей щодо безперешкодного перевезення вантажів між ними не було. Згодом, як запевнив правоохоронець, ці гроші він повернув, бо стан дружини покращився і лікування вона не потребувала.

Працівники поліції запевнили, що обвинувачений ніколи не давав їм вказівки пропускати вантаж з м'ясопродуктами. Також виявилось, що у зазначені слідством дати, в які він нібито брав хабарі, чоловік не був на службі.

На думку судді Наталії Жевнєрової, сторона обвинувачення не змогла довести, що версія про отримання грошей для лікування вагітної дружини була неправдивою: встановлено, що у вказаний період вона справді була на обліку і мала направлення до кардіолога. Відтак чоловіка визнали невинуватим в отриманні хабарів у зв'язку з недоведеністю його вини.

Зауважимо, що вирок поки ще не набрав законної сили, сторона обвинувачення може оскаржити його в апеляційному суді.