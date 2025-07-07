Вибух 2 липня пошкодив понад 100 домогосподарств

Житомирська обласна прокуратура повідомила про підозри трьом людям, причетним до потужного вибуху на виробництві, внаслідок якого є загиблі, багато постраждалих та пошкоджені прилеглі житлові будинки. Правоохоронці з’ясували, що підприємство, на якому стався вибух, працювало з низкою порушень та без належних дозволів, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у понеділок, 7 липня.

За даними слідства, директор одного з підприємств у селі Березина Глибочицької громади налагодив роботу з виготовлення вибухових речовин. До виробництва він залучив працівників без належного фахового рівня та спеціальної освіти.

«Підприємство функціонувало без наявності жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів — у безпосередній близькості до житлових будинків. Через порушення встановлених законом правил і норм під час виготовлення й зберігання вибухових речовин сталося загоряння, що призвело до детонації та подальших вибухів», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За цим фактом правоохоронці повідомили двом керівникам підприємств, а також працівнику одного з них про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами), ч. 2 ст. 263-1 ККУ (незаконне виготовлення боєприпасів, вибухових речовин чи пристроїв) та ч. 2 ст. 267 ККУ (порушення правил поводження з вибуховими речовинами). За місцем проживання посадовців та засновників підконтрольних підприємств тривають обшуки.

Доповнено 16:42. У пресслужбі Нацполіції повідомили, що виробництво сумішевої вибухової речовини налагодив 60-річний мешканець Сумщини разом із чотирма спільниками. Виробництво розпочалося влітку 2024 року.

Для виготовлення вибухівки підприємець придбав приміщення колишнього корівника. Його 31-річний партнер з Київщини налагодив постачання хімічних компонентів, функціонування виробництва та зберігання вибухових речовин.

«Їхній спільник, 50-річний житель Сумщини, який має освіту хіміка, розробив рецептуру виготовлення вибухової речовини. Він же контролював виробничий процес та керував працівниками: 37-річним жителем Сумської області та 41-річним мешканцем Київщини. Обидва робітники постійно проживали на території підприємства та виготовляли вибухівку, приймали доставлені хімічні компоненти, виконували інші роботи», – повідомили у пресслужбі поліції.

Вибух, який прогримів близько 18:00 2 липня, завдав збитків у понад 46 млн грн. За даними поліції, підозри повідомили не тільки підприємцям та працівнику, а ще двом причетним до виробництва вибухівки.

Нагадаємо, 2 липня поблизу Житомира прогримів сильний вибух. За даними місцевої влади, детонація сталася у селі Березина поблизу траси. Внаслідок вибуху загинули двоє людей – за даними Нацполіції, загинули 16-річний та 26-річний місцеві мешканці.

Кількість постраждалих сягнула 83 людей, восьмеро з них – діти. Понад сотня прилеглих будинків та господарств зазнали ушкоджень. Також ушкодження трьох АЗС та приблизно 20 машин.