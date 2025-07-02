У середу, 2 липня, на околицях Житомира пролунав вибух. За попередніми даними, детонація відбулася на місцевій АЗС, повідомили у пресслужбі Житомирської міської ради. Внаслідок вибуху є загиблі та багато постраждалих.

Вибух пролунав близько 18:00 біля Житомира. Місцеві мешканці поширили відео, на яких видно високий стовп диму. На відео також потрапив момент вибуху.

Зверніть увагу – на відео присутня ненормативна лексика

За даними Житомирської міської ради, на трасі в напрямку Києва за кільцевою дорогою стався вибух на АЗС. Причини вибуху встановлюються, на місце виїхали екстрені служби.

Водночас Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський у коментарі «Суспільному» повідомив, що, за попередніми даними, вибух пролунав на складі одного з місцевих промислових підприємств у селі Березина.

«Пошкоджено житлові приватні будинки. Навколо багато скла, диму, пошкоджені лінії електромереж. Є інформація про травмованих», – повідомив він.

У поліції повідомили, що наразі точне місце вибуху встановлюється, АЗС, яка розташована поруч, пошкоджена. На відео, оприлюднених у мережі, видно, що постраждала АЗС Socar.

На одному з відео можна побачити автомобіль, який перекинувся в кювет та горить.

Доповнено 19:38. У коментарі «Суспільному» директор «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Житомирської обласної ради Віктор Гриньов повідомив, що внаслідок вибуху є постраждалі. Двох жінок госпіталізували.

«Попередньо, багато поранених, бо було два потужних вибухи. На місце події вирушили близько 20 машин швидкої медичної допомоги, але не всі доїхали через затори на трасі», – повідомив Гриньов.

Траса М-06 Київ – Чоп, де стався інцидент, перекрита. На місці працюють рятувальники, правоохоронці та медики. Обставини вибухів встановлюються.

Доповнено 20:04. У пресслужбі патрульної поліції Житомирщини попередили, що рух траси перекритий в обох напрямках. Ті водії, які рухаються в напрямку Рівного, можуть об'їхати ділянку на 109 км траси (поворот на село Теснівка) через село Головине в напрямку селища Черняхів.

«В напрямку Києва об'їзд здійснюється: через розворот на 128 км (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги М-06 Київ — Чоп. Або ж на 140 км (розв'язка поблизу села Оліївка) також через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги М-06 Київ — Чоп», – повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Доповнено 20:09. Станом на 20:00 на місці вибуху триває пожежа. Через масштабне загоряння та задимлення у пресслужбі Житомирської ОВА закликали місцевих мешканців зачинити вікна та мінімізувати перебування на вулиці.

Доповнено 20:22. У пресслужбі Житомирської ОВА повідомили, що в селі Березина внаслідок вибуху загинули двоє людей, ще 15 постраждали.

«Окрім того, постраждали приватні домоволодіння, на теперішній момент розгорнуто оперативний штаб, всі служби працюють, потерпілим надається вся необхідна допомога», – повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

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