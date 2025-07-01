У готелі в місті Деражня Хмельницької області у понеділок, 30 червня, пролунав вибух. Попередньо відомо, що внаслідок здетонування гранати постраждали військовослужбовець та його дружина. Про це ZAXID.NET повідомила речниця теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

«30 червня близько 5:00 в кімнаті одного з номерів готелю міста Деражня стався вибух. Ймовірно, здетонувала граната. У результаті військовий та його дружина отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні, проте загрози для життя немає», – зазначила Катерина Герасімук.

Наразі відомо, що 31-річному військовослужбовцю надали необхідну медичну допомогу та виписали з лікарні у задовільному стані, а його 24-річна дружина з осколковими пораненнями перебуває у стані середньої важкості.

«Чоловік є діючим військовим та служить на Запорізькому напрямку, а на Хмельниччині перебував у відпустці. Його вже затримали», – додала Катерина Герасімук.

Слідчі оголосили військовому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) й встановлюють усі обставини вибуху. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.