Двох постраждалих дітей у важкому стані госпіталізували

У п’ятницю, 13 червня, в одному з гуртожитків донецького Краматорська прогримів вибух. Внаслідок вибуху загинув 15-річний хлопчик, ще двоє підлітків зазнали важких поранень, повідомили у суботу, 14 червня, у пресслужбі Національної поліції України.

За даними правоохоронців, вибух пролунав приблизно о 16:00, коли у двоє неповнолітніх братів 15 та 13 років перебували у кімнаті свого 15-річного товариша. За попередніми даними, у кімнаті здетонував вибухонебезпечний предмет.

«Дітей з численними осколковими пораненнями й переломами було терміново госпіталізовано. На жаль, серце одного з хлопців не витримало. Двоє інших перебувають у важкому стані», – повідомили у пресслужбі поліції.

Крім того, правоохоронці направили до травмпункту 6-річного хлопчика, який перебував під вікнами кімнати у момент вибуху. Внаслідок ударної хвилі дитина отримала садна на забої – втім, загрози її життю немає.

Нагадаємо, наприкінці травня на Херсонщині через вибух боєприпасу на подвір'ї будинку загинув восьмирічний хлопчик. Загалом від вибуху постраждали п'ятеро людей, двоє з них – діти. За даними місцевої ОВА, вибух спричинило необачне поводження дорослих, які перебували у будинку, із боєприпасом.