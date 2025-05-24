Наслідки вибуху невстановленого боєприпасу у селі Калинівське

У селищі Калинівське на Херсонщині прогримів вибух в одному з приватних будинків. Внаслідок вибуху загинув восьмирічний хлопчик, ще п’ятеро людей зазнали поранення, повідомив у суботу, 24 травня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами посадовця, вибух спричинило необачне поводження дорослих, які перебували у будинку, із боєприпасом. Тип снаряда, що здетонував, голова ОВА не уточнив.

Внаслідок вибуху в помешканні загинув восьмирічний хлопчик. Ще п’ятеро людей постраждали – серед них 36-річний чоловік та 37-річна жінка з мінно-вибуховими травмами, 36-річна жінка із гострою реакцією на стрес, а також двоє дітей.

«Мінно-вибухові травми та уламкові поранення дістали двоє дітей – 8-річний хлопчик та 16-річна дівчинка. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості», – повідомив Прокудін.

Голова Херсонської ОВА наголосив на тому, що брати в руки, намагатися розібрати чи перенести вибухонебезпечні предмети може бути смертельно небезпечно.