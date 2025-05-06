Вибухом зруйновано частину гаража

В гаражі приватного господарства в Розсошанської громади на Хмельниччині 4 травня стався вибух. Як наслідок, важкі травми отримав 65-річний власник будинку. Правоохоронці Хмельницької області встановлюють обставини травмування чоловіка від вибуху.

Про важкотравмованого чоловіка, ймовірно від вибуху, в поліцію повідомили лікарі. Медики зазначили, що до лікарні доставили 65-річного жителя Розсошанської тергромади з вибуховими травмами. На виклик негайно виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, повідомили в поліції Хмельниччини.

Правоохоронці попередньо встановили, що місцевий житель у власному гаражі на подвір’ї намагався розібрати частину протитанкової ракети, внаслідок чого стався вибух. «Чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до реанімаційного відділення Хмельницької обласної лікарні», – йдеться в повідомленні.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили частини боєприпасу, які направили на експертизу. Попередньо, це стартовий пороховий заряд протитанкової керованої ракети. Зі слів потерпілого, він знайшов вибухонебезпечний предмет за селом і приніс його додому. У гаражі, коли чоловік спробував його розібрати, стався вибух, в результаті якого господар отримав травми та було пошкоджено приміщення.

Слідчі Хмельницького районного управління поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та встановлюють усі обставини події.