На спиртзаводі поблизу Чернівців стався вибух, постраждали двоє працівників
Чоловіків госпіталізували в лікарню з опіками різних ступенів
На спиртзаводі в селі Лужани Мамаївської громади стався вибух. У поліції повідомили, що внаслідок вибуху постраждали двоє чоловіків, в них діагностували опіки обличчя та рук різних ступенів.
Про вибух 1 травня на спиртовому підприємстві місцеві жителі повідомили редакцію «Молодий Буковинець». Очевидці розповіли, що від вибуху сильно постраждав чоловік років 55-60, працівник спиртзаводу, мешканець одного із довколишніх сіл. Він має опіки обличчя, спини, рук, ніг. Наразі потерпілий перебуває у лікарні.
В поліції Буковини розповіли ZAXID.NET, що вибух стався близько 14:00.
«Відбувся вибух зернозбирального обладнання без подальшого горіння. Попередньо – двоє потерпілих, їх госпіталізовано до медичного закладу. На місці події працюють поліцейські та встановлюють всі обставини події», – розповіла речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева.
В головному управлінні ДСНС України у Чернівецькій області зазначили, що на ТОВ «Лужанський спиртовий завод» вибухнула газоповітряна суміш у зерноприймальнику, суміжному з варочним цехом. Вибух відбувся без подальшого горіння.
Додамо, що у квітні двічі в селі Лужани фіксували масовий мор риби. Усю мертву рибу виявили нижче по течії від того місця, куди ймовірно скидає свої стічні води лужанський спиртзавод. Спеціалісти держекоінспекції розпочали перевірку цього факту.