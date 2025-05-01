Вибухнула суміш в зернозбиральному відсіку на заводі в Лужанах

На спиртзаводі в селі Лужани Мамаївської громади стався вибух. У поліції повідомили, що внаслідок вибуху постраждали двоє чоловіків, в них діагностували опіки обличчя та рук різних ступенів.

Про вибух 1 травня на спиртовому підприємстві місцеві жителі повідомили редакцію «Молодий Буковинець». Очевидці розповіли, що від вибуху сильно постраждав чоловік років 55-60, працівник спиртзаводу, мешканець одного із довколишніх сіл. Він має опіки обличчя, спини, рук, ніг. Наразі потерпілий перебуває у лікарні.

В поліції Буковини розповіли ZAXID.NET, що вибух стався близько 14:00.

«Відбувся вибух зернозбирального обладнання без подальшого горіння. Попередньо – двоє потерпілих, їх госпіталізовано до медичного закладу. На місці події працюють поліцейські та встановлюють всі обставини події», – розповіла речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева.

В головному управлінні ДСНС України у Чернівецькій області зазначили, що на ТОВ «Лужанський спиртовий завод» вибухнула газоповітряна суміш у зерноприймальнику, суміжному з варочним цехом. Вибух відбувся без подальшого горіння.

Додамо, що у квітні двічі в селі Лужани фіксували масовий мор риби. Усю мертву рибу виявили нижче по течії від того місця, куди ймовірно скидає свої стічні води лужанський спиртзавод. Спеціалісти держекоінспекції розпочали перевірку цього факту.