За даними інспекторів загинуло 630 різних екземплярів риб

На Буковині в річці Совиця в селі Лужани масово загинула риба. У Державній екологічній інспекції Карпатського округу 22 квітня повідомили, екоінспектори на березі та у воді нарахували 630 мертвих екземплярів різних видів риб та передали відповідну інформацію в поліцію для розслідування. Це вже другий подібний випадок за місяць: на початку квітня у водоймі теж масово загинула риба.

Усю мертву рибу екоінспектори знайшли на території села Лужани, а саме – нижче по течії після ТОВ «Лужанський спиртовий завод». Збитки для довкілля становлять 1,076 млн грн. В поліції Буковини ZAXID.NET повідомили, що лише 23 квітня отримали відповідні матеріали. Їх наразі вивчають та визначаються із правовою кваліфікацією події.

Додамо, що в річці Совиця не вперше масово гине риба. На початку квітня Чернівецький рибоохоронний патруль зафіксував масову загибель водних біоресурсів в селі Лужани. «Під час обстеження прибережної смуги та водного дзеркала зафіксували загибель наступних видів водних біоресурсів: плітка – 92 екземпляри, верховодка - 67 екземплярів, карась сріблястий - 37 екземплярів, гірчак - 25 екземплярів, щука - 7 екземплярів, окунь - 4 екземпляри, чебачок амурський - 4 екземпляри, краснопірка - 3 екземпляри, лин - 3 екземпляри, щипавка - 2 екземпляри та ротань - 1 екземпляр. Збитки рибному господарству України склали 259 тис. грн», – зазначили в патрулі.

Також масовий мор риби відбувався в 2022 році. 7 липня 2022 року управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області проводило дослідження води, щоб дослідити від чого загинула риба, повідомляло «Букінфо». Тоді, відповідно до лабораторних досліджень встановили, що вода з річки не відповідала по мікробіологічних та фізико-хімічних показниках. Зокрема, був перевищений вміст лактозопозитивної кишкової палички та перевищений вміст аміаку.

ZAXID.NET надіслав інформаційний запит в екоінспекцію Карпатського округу, щоб з’ясувати, чи встановлено причину та винуватця випадків мору риби, які відбувалися раніше, відповідь очікуємо.