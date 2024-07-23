Загинули як мальки, так і доросла риба

На Тернопільщині в річці Збруч масово загинула риба. На березі водойми в селі Вільхівчик місцеві жителі виявили багато мертвих мальків і дорослої риби. Селяни звернулися в поліцію, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розслідують випадок масового мору риби.

До співробітників відділення поліції у місті Гусятин із заявою звернулася староста села Вільхівчик. Жінка повідомила про те, що на березі річки Збруч, яка протікає через їхній населений пункт, виявлено масову загибель риби. Посадовиця зазначила, що поблизу водойми не має підприємств, які могли через викиди спричинити таку ситуацію.

Про мор риби в поліцію повідомила староста села

«На місце події виїхала слідчо-оперативна група спільно з представниками екологічної інспекцій, рибного господарства та територіального підрозділу Держпродспоживслужби. Фахівці взяли взірці води для проведення дослідження», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 23 липня.

Також експерти розпочали підрахунок загиблої риби, щоб встановити точну суму завданих збитків екології. Наразі результати цього дослідження не готові. За фактом масового мору риби правоохоронці розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 242 КК України (Порушення правил охорони вод). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.