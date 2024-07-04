Зі шкідником у Ковелі борються на комунальній землі

У Ковельській громаді на боротьбу із американським білим метеликом виділили 500 тис. грн. Відповідне рішення 3 липня прийняли на 51-й сесії міської ради.

«Поширення білого американського метелика в Ковелі стало серйозною проблемою. Шкідник завдає суттєвої шкоди деревам у нашому місті. Найбільше це спостерігається на вулицях Шевченка, Грушевського та Міцкевича», – повідомив у Facebook голова Ковельської міської ради Ігор Чайка.

Питання розглянули під час чергової сесії міськради, яка відбулася 3 липня. Депутати вирішили внести зміни у бюджет громади й виділити на збереження зелених насаджень пів мільйона гривень.

Як уточнила ZAXID.NET речниця Ковельської міської ради Лариса Андрійчук, ці гроші спрямують на обрізання гілок зі шкідниками із їхнім подальшим знищенням, на обробку дерев інсектицидами, а також на вилов гусені за допомогою феромонних пасток, до яких через специфічний запах активно прилітають метелики. Втім, такі заходи проводитимуть на землях комунальної власності, а у приватних секторах і на прибудинкових територіях боротися зі шкідниками мають безпосередньо власники або голови ОСББ.

Додамо, що вперше карантин через американського білого метелика на Волині запровадили у місті Рожище в 2019 році. Імовірно, причиною його активного поширення стало потепління. У 2021 році карантин через шкідника оголошували в Луцьку, а 27 червня 2024 року – у селі Вербка Ковельського району.