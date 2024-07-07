З понівеченого авто рятувальники деблокували тіло дитини

На Миколаївщині між селами Грейгове та Степове сталась аварія. Внаслідок ДТП загинули троє людей, ще п’ятеро – госпіталізували із травмами. Про це у неділю, 7 липня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Миколаївської області.

Аварія трапилась у суботу, 6 липня, близько 22:00. Попередньо правоохоронці встановили, що 33-річний водій автомобіля ВАЗ-2101 не впорався із керуванням, з’їхав з дороги та врізався у дерево. Внаслідок аварії водій легковика, 28-річна пасажирка та півторарічна дитина загинули на місці події.

«Тіло немовляти деблокували з понівеченого авто рятувальники. Дорослих надзвичайники вивільнили спільно з поліцейськими», – повідомили у ДСНС Миколаївщини.

Ще П’ятеро пасажирів віком 3, 7, 33, 43 та 56 років отримали травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння».

Нагадаємо, у суботу, 6 липня, поблизу села Верхів Острозької у ДТП Рівненській області сталась масштабна смертельна аварія. Як повідомили в Офісі генпрокурора, водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою «Рівне-Хмельницький». Внаслідок ДТП загинули 14 людей, серед них – шестирічна дитина.