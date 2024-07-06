На місці працюють рятувальники та поліцейські

У суботу, 6 липня, у Рівненській області автоцистерна здійснила лобове зіткнення з пасажирським мікроавтобусом внаслідок чого загинули 14 людей. Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

«Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя», – повідомив глава МВС Ігор Клименко.

На місці працюють рятувальники та поліцейські. Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, зʼясовуватимуть обставини ДТП.

Як повідомили в ДСНС Рівненщини, аварія сталася поблизу села Верхів Острозької громади Рівненського району, повідомлення до рятувальників надійшло о 15:45. Рятувальники також оприлюднили фото з місця трагедії.

«Рятувальники, що прибули на місце побачили, що ДТП сталося за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter сполученням Городище-Рівне-Старокостянтинів. За попередньою інформацією, загинуло 14 людей», – йдеться у повідомленні.

Село Верхів, де сталась аварія, розташоване на трасі між Здолбуновим і Острогом.