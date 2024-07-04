Рятувальники врятували трьох людей, які перебували на даху авто

На Тернопільщині мікроавтобус з трьома людьми злетів з дороги і заїхав у сільський ставок. Така ДТП в селі Колодіївка стається вже другий день підряд. Рятувальники врятували трьох людей, серед яких була і дитина, і які перебували на даху авто.

Аварія в селі Колодіївка Скалатської громади Тернопільського району сталася о 6:47 4 липня. Попередньо, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та з’їхав у ставок. Автомобіль опинився орієнтовно на відстані 15 метрів від берега. Очевидці на місце ДТП викликали рятувальників та бригаду швидкої допомоги.

Серед постравждалих в ДТП - дитина

«На момент події в автомобілі перебувало 3 особи. На місце одразу виїхали рятувальники міста Скалат, які за допомогою надувного човна доставили потерпілих на сушу та передали їх медикам», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в четвер, 4 липня.

Лікарі діагностували в постраждалих загальне переохолодження і надали необхідну допомогу. В поліції факт ДТП внесли в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху).

Напередодні, 3 липня, в цей ставок з'їхав ще один автомобіль

Додамо, що за два дні – це вже друга така аварія, яка стається в селі Колодіївка біля місцевого ставка. 3 липня у водойму з’їхав водій Renault. Рятувальники деблокували водія з автомобіля, а транспорт витягнули з води. Чоловіку надали необхідну медичну допомогу.