Підприємиця підробила перепустку на в'їзд автомобілем на площу Ринок

Галицький районний суд міста Львова виніс вирок львівській підприємиці Світлані Роман за підробку перепуски на в’їзд автомобілем у пішохідну зону площі Ринок у Львові. Її визнали винною у підробленні та використанні підробленого документа та покарали штрафом у 680 грн.

За матеріалами справи, навесні цього року Світлана Роман підробила перепустку на право в’їзду автомобіля Lexus NX 300Н у пішохідну зону, яка була видана Львівським комунальним підприємством «Ратуша сервіс» і термін дії якої закінчився у серпні 2023 року.

Підприємиця самовільно зробила виправлення та продовжива собі строк дії документа ще на три роки – до липня 2026 року. 16 червня її зупинили патрульні за порушення правил дорожнього руху, тоді вона показала поліцейським підроблену перепустку на в’їзд у пішохідну зону.

Вона свою вину у підробці документа визнала.

Суддя Людмила Мироненко визнала Світлану Роман винною у підробці та використанні завідомо підробленого документа (ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 ККУ) та призначила їй покарання – штраф 680 грн. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.

За даними YouControl, Світлана Романа зареєстрована як ФОП, що займається ресторанним бізнесом. Вона є власницею ТзОВ «Антиквар на Ринку» та співвласницею кафе-кондитерської «Цукерня», що на вул. Староєврейській.