Затримали заступника начальника відділу митного оформлення ПП «Грушів»

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали заступника начальника відділу митного оформлення митного поста «Грушів» Львівської митниці Сергія Барахтіна за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Про затримання Сергія Барахтіна першим повідомив журналіст Тарас Середич. У департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції підтвердили факт затримання львівського митника.

За даними слідства, Сергія Барахтіна підозрюють в переправленні осіб через державний кордон поза межами пунктів пропуску через лісосмугу. Вартість такої послуги становила від 10 до 15 тис. доларів з особи. Триває розслідування.

Відповідно до декларації за 2023 рік, Сергій Барахтін задекларував загальний дохід 850 тис. грн, з яких 330 тис. грн зарплата на митниці та 520 тис. грн – дохід від відчуження рухомого майна. Його дружина Марта Татарин отримала дохід понад 3 млн грн від підприємницької діяльності. Також Сергій Барахтін зберігає 60 тис. євро та 520 тис. грн готівкою та 11 тис. доларів позичив третім особам. Його дружина зберігає 15 тис. доларів та 525 тис. грн готівкою, а також понад 12 тис. доларів та 80 тис. грн на банківських рахунках.

Відповідно до декларації, Сергій Барахтін не має зареєстрованого на себе житла чи автомобілів, а лише земельну ділянку у Долині. Натомість його дружина є співвласницею квартири площею 64 м2 у Львові. Сергій Барахтін користується будинком площею понад 100 м2 у селі Стенятин біля Сокаля.