Богдана Москва отримала кілька підозр у вчиненні кримінальних правопорушень

Львівська адвокатка Богдана Москва фігурує у одній кримінальній справі про переправлення ухилянтів за кордон разом із колишнім митником Сергієм Барахтіним. Із матеріалів справи відомо, що її підозрюють у пособництві.

Як повідомляв ZAXID.NET, у липні 2024 року на той час чинного працівника Львівської митниці Сергія Барахтіна затримали за організацію схеми втечі за кордон для ухилянтів. Тоді СБУ інформувала, що спільницею митника була 30-річна мешканка Берегова.

Із матеріалів справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, відомо, що у цій справі фігурують троє підозрюваних, окрім Сергія Барахтіна та Вікторії Валдаєвої, підозру отримала і адвокатка Богдана Москва, яку у липні 2024 року правоохоронці затримували у іншій справі, після отримання хабаря від ухилянта. Першими на те, що Барахтін та Москва фігурують у одній справі, звернув увагу «Судовий репортер».

Згідно з ухвалами Галицького райсуду Львова, Богдана Москва отримала підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.332 КК України (пособництво у незаконному переправленні чоловіків за кордон) у вересні 2024 року. Двоє інших отримали підозри за ч.3 ст.332 ККУ.

У судових ухвалах описано один успішний перетин кордону, до якого причетна Богдана Москва та Сергій Барахтін. Зокрема, за даними слідства, до Москви звернулись люди з проханням організувати незаконний перетин кордону, після чого адвокатка у травні 2024 року розповіла про це митнику Сергію Барахтіну. Клієнта митник переправляв через кордон у Одеській області, а Богдана Москва, за даними правоохоронців, була у цій справі пособницею – вона спілкувалась із клієнтом, його родичами та митником, який був організатором, до справи була залучена ще одна невстановлена слідством людина. За незаконний перетин кордону родичі клієнта заплатили 15 тис. доларів, які отримала донька Богдани Москви. В ухвалі суду вказано, що вона не була обізнана із вчиненням цього злочину.

Другий, описаний у судових ухвалах випадок, трапився наприкінці травня 2024. У цій справі уже не фігурувала Богдана Москва, натомість вказано, що спільницею митника була мешканка Берегова та ще одна невстановлена особа. Клієнт зі Львова поїхав потягом на Закарпаття, де його зустріла спільниця митника. Для клієнта придбали гідрокостюм і на початку червня 2024 року успішно переправили його через кордон. Обвинувальний акт щодо Барахтіна, Москви та Валдаєвої уже надійшов до суду.

Нагадаємо, що Богдану Москву підозрюють в організації схеми для ухилянтів на території Львівської та Івано-Франківської областей. Їй оголошували підозру за двома статтями кримінального кодексу – ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та ч.3 ст.369-2 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Наразі правоохоронці передали до суду обвинувальний акт за фактом зловживання впливом (ч.3 ст.369-2 КК України).