Богдану Москву підозрюють в організації схем для ухилянтів на території Львівської та Івано-Франківської області

СБУ та поліція завершили досудове розслідування щодо львівської адвокатки Богдани Москви. Її підозрюють в організації схем для ухилянтів на території Львівської та Івано-Франківської області.

Управління СБУ Львівщини 11 лютого повідомило, що справу затриманої на хабарі адвокатки передали до суду. Йдеться про Богдану Москву, яка є тещею скандального експрокурора Ростислава Ільницького. У липні 2024 року її затримали після отримання 3500 доларів від військовозобов’язаного за ухилення від мобілізації. Адвокатка обіцяла вплинути на ТЦК та посадовців медзакладів. Вона гарантувала видачу військово-облікових документів без проходження медичних оглядів, та оформлення відстрочки від мобілізації.

Адвокатку підозрюють в організації схеми для ухилянтів на території Львівської та Івано-Франківської областей. Під час обшуку на горищі її будинку виявили зятя – розшукуваного експрокурора Ростислава Ільницького.

За даними слідства, адвокатка Богдана Москва діяла у складі злочинної групи, до якої залучила посадовців медичних закладів та МСЕК регіону, а також службовців ТЦК та СП Львівщини. Вартість послуг становила до 12 тис. доларів з чоловіка, а загалом учасники схеми встигли заробити майже пів мільйона доларів. Їй оголосили підозру за двома статтями кримінального кодексу – ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та ч.3 ст.369-2 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Наразі правоохоронці передали до суду обвинувальний акт за фактом зловживання впливом (ч.3 ст.369-2 КК України).