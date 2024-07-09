Після затримання Ростислав Ільницький пішов служити у військо

Затриманого у Львові експрокурора Ростислава Ільницького мобілізували на військову службу. Експрокурор близько півроку переховувався від слідства у справі про підробку документів, його затримали днями під час обшуку в помешканні тещі, львівської адвокатки Богдани Москви.

За даними джерел ZAXID.NET, після затримання Яворівський ТЦК та СП мобілізував 32-річного Ростислава Ільницького на військову службу. У Львівському обласному ТЦК ZAXID.NET не підтвердили, але і не заперечили призов експрокурора.

Днями СБУ затримала 55-річну львівську адвокатку Богдану Москву, її підозрюють в організації схеми для ухилянтів. Під час обшуку у будинку адвокатки правоохоронці знайшли її зятя, який тривалий час переховувався від слідства за підозрою в підробці та використанні підроблених документів для виїзду за кордон. З грудня 2023 року він перебував в офіційному розшуку. У травні на кордоні затримали його брата – підприємця Тараса Ільницького, якого звинуватили в перешкоджанні мобілізації.

Восени 2023 року експрокурор Ростислав Ільницький одружився з екс-працівницею ДБР Роксоланою Москвою, донькою адвокатки Богдани Москви. Після розкішного весілля на мільйони гривень у час повномасштабної війни ця родина стала відомою широкому загалу.