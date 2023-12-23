Зараз поліція розшукує Ростислава Ільницького за підробку документів

Родина колишнього прокурора зі Львові, 31-річного Ростислава Ільницького, який у Винниках нещодавно відгуляв розкіше весілля, а зараз перебуває у розшуку, заявила, що протягом 2022-2023 років активно допомагала українським військовим.

Новину про допомогу війську від родини Ільницьких у п’ятницю ввечері, 22 грудня, синхронно опублікували одразу кілька сайтів новин, зокрема РБК-Україна, «Українські новини», «Високий Замок» та інші. Заголовок та текст новини про допомогу армії на всіх сайтах однаковий. Утім деякі сайти все таки додали до новини помітку «Реклама» або «Новини компаній», як це зробив «Високий Замок» або «Львівський портал». Такого роду публікації можна розцінювати як спробу врятувати репутацію після гучного скандалу із розкішним весіллям та оголошенням у розшук Ростислава Ільницького.

Публікація у "Високому Замку" із поміткою "Реклама"

РБК-Україна з посиланням на львівського підприємця Василя Ільницького, який є батьком Ростислава Ільницького. Василь Ільницький розповів, що з початку повномасштабної війни всі члени родини долучаються до волонтерської діяльності. Протягом 2022-2023 років родина надала гуманітарну та іншу допомогу українським військовим на понад 14 млн грн. Новини на усіх сайтах містять однакові фото із начебто переданими військовим автомобілями та подяками від волонтерів та бригад.

Василь Ільницький зазначив, що ключову роль в організації співпраці з волонтерськими організаціями, а також військовими відіграє саме його син – Ростислав Ільницький.

«На нього покладена вагома частина організаційної роботи та логістики з доставляння гуманітарної допомоги. Він активно співпрацює з волонтерськими ініціативами, долучається до їхніх проектів. Наприклад, наша родина стала учасником відомого проекту "Пташки перемоги", в рамках якого для військових підприємцями Львівщини були закуплені тисячі дронів», – сказав Василь Ільницький.

Підприємець також розповів, що родина Ільницьких надала конструкції для облаштування пам’ятних стел на алеї Героїв у Кам’янко-Бузькому районі.

Окрім того, Василь Ільницький зазначив, що родина неодноразово отримувала подяки за свою волонтерську діяльність. До прикладу, волонтерська допомога Ростислава Ільницького була відзначена подякою командування та бійців Добровольчого батальйону ТОР.

Нагадаємо, що колишній прокурор Ростислав Ільницький та екс-працівниця ДБР Роксолана Москва на початку жовтня влаштували розкішне весілля у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, неподалік Львова. На свято були запрошені сотні людей, серед яких працівники правоохоронних органів, депутати, прокурори. А 21 грудня стало відомо, що поліція оголосила 31-річного Ростислава Ільницького у розшук за підробку та використання підроблених документів.