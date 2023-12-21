Ростислава Ільницького підозрюють у підробці та використанні підроблених документів

Поліція оголосила у розшук колишнього прокурора, 31-річного Ростислава Ільницького, який влаштував розкішне весілля разом із екс-працівницею ДБР Роксоланою Москвою. Ільницького підозрюють у підробці та використанні підроблених документів. Першим про розшук у четвер, 21 грудня, повідомив портал Lviv.media з посиланням на сайт МВС.

Журналісти з’ясували, що колишнього прокурора Ростислава Ільницького оголосили у розшук за підробку та використання підроблених документів. Його розшукує Яворівський відділ поліції, на сайті МВС зазначено, що дата зникнення Ростислава Ільницького – 1 грудня.

Колишнього прокурора розшукують через підробку документів та використання підроблених документів. Lviv.media, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, пише, що йдеться про підробку документів для виїзду за кордон.

Нагадаємо, що колишній прокурор Ростислав Ільницький та екс-працівниця ДБР Роксолана Москва на початку жовтня влаштували розкішне весілля у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, неподалік Львова. На свято були запрошені сотні людей, серед яких працівники правоохоронних органів, депутати, прокурори.