Росіяни атакували вночі енергооб’єкти в трьох областях

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мішенню російської масованої атаки 27 квітня були об'єкти транзиту газу, від яких залежить безпека постачання в Євросоюзу. Про це голова держави повідомив у вечірньому відеозверненні у суботу, 27 квітня.

«Пройшли сьогодні ще один масований ракетний удар – 34 російські ракети різних типів. Основна мішень – це енергетика, різні об'єкти галузі: і електроенергетика, і об'єкти для транзиту газу. Саме ті газові об'єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз», – повідомив глава держави.

Як зазначив Зеленський, траєкторії ракет і сам характер удару були прораховані російськими терористами так, щоб якомога більше ускладнити роботу української ППО. Також Зеленський знову звернувся до партнерів із проханням про надання засобів ППО.

«Зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета – це буквально захист життя. І важливо, щоб усі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти, зокрема, з пошуком і постачанням Patriot, – щоб усе це спрацювало якнайшвидше», – сказав він.

Глава держави додав, що Україна потребує мінімум сім систем Patriot.

«Ці Patriot є в партнерів. Російські терористи бачать, що в партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості в захисті від терору, яку вони продемонстрували на Близькому Сході. Але все ж є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО. Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості», – резюмував він.

Як інформував ZAXID.NET, росіяни у ніч на 27 квітня завдали чергового комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Загалом ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування. Українська ППО знищила 21 повітряну ціль.