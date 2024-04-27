Річард Марлес під час візиту до Львова 27 квітня 2024 року

Віцепремʼєр-міністр та міністр оборони Австралії Річард Марлес під час візиту на Львівщину 27 квітня оголосив про надання нового пакету допомоги для України на 100 млн доларів. З них 50 млн скерують на ППО, а за 30 млн доларів придбають дрони. Про це Річард Марлес повідомив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

«Безпілотники придбають у межах "коаліції дронів", яку створили з ініціативи Великої Британії та Латвії. Залишок суми піде на інші необхідні речі для нашої армії. Австралія також надасть Україні боєприпаси "повітря-земля"», – повідомляють у Львівській ОВА.

Річард Марлес та Денис Шмигаль (Фото Львівської ОВА)

Річард Марлес наголосив, що Австралія продовжить підтримувати Україну. Наразі країна надала 655 млн доларів підтримки. З цієї суми 540 млн скерували на військову допомогу.

Нагадаємо, що Австралія у березні 2024 року приєдналася до коаліції безпілотників для України. Цю ініціативу, до якої входять вже 12 держав, очолюють Велика Британія і Латвія.