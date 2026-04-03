Автори контенту на платформі OnlyFans змогли частково або повністю скасувати штрафи Державної податкової служби щонайменше у 27 судових справах. Про це у п'ятницю, 3 квітня, повідомив Opendatabot.

Загалом творці контенту намагалися оскаржити дії податкових органів у 94 випадках. Приблизно третина цих справ завершилася на їхню користь. Як зазначається, у 92% програних податковою справ причиною стали процедурні порушення. Найпоширенішою проблемою було надсилання документів на застарілі адреси платників. Попри те, що листи поверталися, перевірки все одно проводилися, що надалі визнавалося судами незаконним. У таких випадках скасовувалися не лише самі перевірки, а й усі нараховані за їх результатами податкові зобов’язання.

У 2026 році суди вже ухвалили 13 рішень на користь авторів OnlyFans. Найбільше таких рішень було у лютому – п’ять. Водночас податкова служба часто використовувала як підставу для перевірок інформацію від британських податкових органів щодо виплат від компанії Fenix International Ltd, яка керує платформою OnlyFans.

Однак суди наголошують: такі дані можуть бути лише приводом для перевірки, але не є достатнім доказом отримання доходу. Без підтвердження у вигляді банківських виписок, контрактів або інших документів нарахування визнаються необґрунтованими.

Найбільше виграних справ зафіксовано в Одеській області – вісім рішень. Далі йде Дніпропетровська область із п’ятьма справами. Найбільший скасований штраф зафіксували у Києві – понад 3 млн грн. Податкова нарахувала їх на підставі нібито отриманого доходу близько 400 тис. доларів, однак позивачка надала банківські документи, які це не підтвердили, і суд став на її бік.

Нагадаємо, наприкінці березня суд скасував податкові постанови та штрафи для львівської моделі OnlyFans Вікторії Лилик, дані про дохід якої ГУ ДПС у Львівській області отримала від британської компанії, якій належить платформа. Загалом податкова нарахувала моделі понад 19 тис. грн штрафу.