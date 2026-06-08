Інцидент стався на пункті пропуску «Угринів-Долгобич»

Сокальський районний суд Львівщини виніс вирок мешканцю Житомирської області, який намагався виїхати за кордон, запропонувавши прикордоннику хабар у розмірі 100 доларів. Суд конфіскував хабар у дохід держави та оштрафував чоловіка на 17 тис. грн.

За матеріалами справи, Олександр Костик 23 квітня 2025 року намагався виїхати за кордон через пункт пропуску «Угринів-Долгобич», де запропонував працівнику прикордонної служби хабар у розмірі 100 доларів. Таким чином, чоловік хотів безперешкодно перетнути державний кордон.

У суді обвинувачений визнав свою вину повністю та розповів, що намагався перетнути кордон з Польщею. Суддя Лідія Фарина визнала Олександра Костика винним і призначила йому штраф у розмірі 17 тис. грн. Також суд конфіскував 100 доларів у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.