У Кропивницькому викрили правоохоронця на незаконному збуті зброї

Державне бюро розслідувань викрило у Кропивницькому правоохоронця, який разом із братом налагодив схему незаконного продажу зброї. Крім того, в одного із затриманих виявили паспорти Росії та так званої «ЛНР». Про це у середу, 10 червня, повідомили на сайті ДБР.

Встановлено, що незаконний продаж зброї організував правоохоронець у березні 2026 року та залучив до схеми свого молодшого брата, який відповідав за пошук покупців. Щоб уникнути перевірок під час перевезення зброї, правоохоронець використовував службове посвідчення.

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ДБР встановило, що брати здійснили щонайменше три епізоди продажу зброї та набоїв на загальну суму близько 1 млн грн. 5 червня обох чоловіків затримали під час збуту чергової партії. Крім того, під час обшуків у них виявили арсенал зброї та боєприпасів. Також один зі спільників мав паспорт Російської Федерації та так званої «ЛНР».

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Обом чоловікам оголосили підозри у зберіганні, придбанні та збуті вогнепальної зброї за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України). Підозрюваним загрожує до семи років ув’язнення. Наразі слідчі встановлюють походження зброї та інших причетних до оборудки.

До слова, 10 червня поліція Закарпаття повідомила про затримання 43-річного військового під час продажу десяти гранат.