У львівського блогера Андрія Гавриліва мільйонна аудиторія, він не вперше потрапляє у скандал

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок відомому львівському блогеру Андрію Гавриліву через травмування підлітка у Брюховичах. Суд зобов’язав блогера заплатити 850 грн штрафу.

Як вказано у вироку суду за 10 серпня, випадок трапився 14 червня на літньому майданчику «Чебуречної» у Брюховичах. Львівський блогер Андрій Гаврилів жбурнув запальничку, яка влучила у голову малолітньому хлопцю.

ZAXID.NET детально розповідав про цей конфлікт. Очевидці розповідали, що компанія сиділа на альтанці та побачила блогера, який заходить у заклад, після чого вони почали вигукувати його прізвище. Вочевидь, щоб привернути увагу інфлюенсера. Після цього, зі слів очевидця, він обернувся та жбурнув запальничку. Запальничка потрапила у голову 13-річного підлітка. На оприлюднених в телеграм-каналах фото видно, що голова хлопця в крові.

Андрій Гаврилів розповідав ZAXID.NET свою версію подій. За його словами, одразу після входу група приблизно з шести підлітків почала привертати його увагу – спершу перекручуючи прізвище, а потім вигукуючи до нього нецензурну лексику. Гаврилів стверджував, що, почувши образи на свою адресу, жбурнув пластикову запальничку об стіл підлітків. Один із хлопців нібито злякався, смикнувся й вдарився головою об стійку альтанки. Гаврилів наголошував, що він кидав запальничку об стіл, а не в підлітка.

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Поліція порушували кримінальну справу за ч.1 ст.125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). У вироку суду вказано, що Андрій Гаврилів у присутності свого адвоката визнав свою провину у вчиненні кримінального проступку.

Справу розглядали у порядку спрощеного провадження. Суддя Наталія Луців-Шумська, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона визнала Андрія Гавриліва винним у кримінальному правопорушенні та призначила покарання – 850 грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.

У львівського блогера мільйонна аудиторія, лише у інстаграмі за ним стежить 870 тисяч людей, а у тік-тоці – 2,3 млн підписників. Нагадаємо, що у травні 2026 року Андрій Гаврилів заїхав на своєму авто Chevrolet Corvette у заповідну зону до озера Морське Око в Татрах. На інцидент відреагував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Після скандалу блогеру на 5 років заборонили в’їзд до Польщі і до всіх країн шенгенської зони.