Андрій Гаврилів заїхав на авто у заповідну зону

Польські правоохоронці оштрафували відомого блогера зі Львова Андрія Гавриліва, який заїхав автомобілем Chevrolet Corvette у заповідну зону біля озера Морське Око в Татрах. Про штраф повідомив 22 травня сам Гаврилів у своїх соцмережах, заявивши, що він був «першою людиною, яка приїхала до цього озера на машині». На інцидент відреагував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, заявивши, що вимагатиме суворої кари для водія.

23-річний блогер розповів, що він пробув у Польщі шість днів разом зі своєю дівчиною. В останній день перебування в країні він відвідав гірське озеро Морське Око, розташоване у заповідній зоні Татранського національного парку, де заборонений в’їзд автомобілів.

«За 3 км від самої локації я не помітив знак “Проїзд заборонено”, і що це заповідник. Коли я виїхав до Морського Ока, місцеві схопилися за голову, і сказали, що за всю історію їхньої роботи там вони ще не бачили ні разу, щоб хтось сюди заїхав на машині. Я подумав: раз ми вже заїхали, то треба зробити фото. Ми швиденько відфоткались і поїхали на спуск», – розповів блогер.

Коли Андрій Гаврилів виїхав із заповідної зони, його машину зупинила поліція. Правоохоронці виписали йому мінімальний штраф у розмірі 100 злотих (1207 грн) та дали 8 з 24 пунктів порушення.

Після того, як інцидент з машиною поширили польські ЗМІ, Андрій Гаврилів закрив свій профіль в інстаграмі. За даними Polsat.News, під світлиною з озера блогер написав, що «можливо, це унікальне фото варте 100 злотих».

«Я хочу перепросити у поляків, бо я просто не знав, що туди заборонено в'їжджати», – написав він.

Андрій Гаврилів має акаунти у більшості популярних соцмереж. Зокрема, його сторінка в тіктоці має 2,3 млн підписників, а профіль в інстаграмі – 880 тис. фоловерів.

До слова, це не перший раз, коли Андрій Гаврилів потрапляє у скандал. Так, у 2021 році він зняв відео з інсценуванням викрадення дівчини у центрі Львова та опублікував його в тіктоці. Небайдужий перехожий подзвонив у поліцію та повідомив про викрадення дівчини, після чого в місті оголосили план перехоплення. На нього та ще трьох блогерів склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство.

Оновлено. О 15:31 прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на витівку Андрія Гавриліва, заявивши, що вимагатиме суворої кари для порушника.

«Рейд українського водія на дорозі до Морського Ока викликає цілком зрозуміле обурення. Я звернувся до МВС із проханням терміново з’ясувати всі подробиці цього інциденту та вжити суворих заходів», – написав Дональд Туск у мережі X.

Міністерство внутрішніх справ Польщі на 5 років заборонило в’їзд до країни Андрію Гавриліву.

Згодом після обурення громадськості надто низьким штрафом, польська поліція повідомила, що Андрій Гаврилів обманом уникнув максимального покарання за заїзд у національний парк.