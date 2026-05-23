У п’ятницю, 22 травня, у Львові на вул. Героїв УПА 20-річний водій електровелосипеда збив 64-річну львів’янку. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

ДТП сталася близько 14:10. Внаслідок наїзду літня жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Слідчі Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.