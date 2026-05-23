Поліцейські встановлюють обставини загибелі молодого львів'янина

В суботу, 23 травня, близько 2:10 на станції «Підзамче» потяг «Ужгород – Одеса» збив 20-річного львів’янина. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Від отриманих внаслідок наїзду травм чоловік загинув на місці. Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.