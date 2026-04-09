На залізничному вокзалі Львова загинув чоловік
Серед версій поліція розглядає самогубство
Поліція встановлює особу чоловіка, який загинув на залізничному вокзалі Львова. Серед версій перевіряють і самогубство. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у поліції Львівщини.
Інцидент трапився вранці в четвер, 9 квітня. Невідомого чоловіка з травмами голови виявили на коліях залізничного вокзалу Львова.
«Виклик надійшов близько 8:30. Попередньо – самогубство, встановлюємо обставини», – повідомили у поліції.
Більше інформації щодо постраждалого в поліції повідомлять згодом.
