У Києві на даху потяга уразило струмом трьох підлітків

У неділю, 29 березня, на даху потяга уразило струмом трьох підлітків. Один хлопець загинув, ще двоє – отримали опіки. Про це повідомили «Укрзалізниця» та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Близько 17:20 до ДСНС від співробітників «Укрзалізниці» надійшло повідомлення про те, що на даху неробочого вагона у Соломʼянському районі перебувають троє підлітків. Коли рятувальники прибули за викликом, то виявили, що один з хлопців помер внаслідок ураження струмом. Ще двох – з численними опіками госпіталізували до лікарні.

«Укрзалізниця» закликала батьків пояснити дітям про наслідки таких «зачеперства», а також сповіщати своїх працівників та поліцію, якщо побачили дитину на даху поїзда.

«Контактна мережа має напругу понад 27 000 вольтів. Навіть без дотику, на відстані 1–1,5 м, може виникнути електрична дуга, що вражає людину. Температура – до 15 000 °C», – пояснили в «Укрзалізниці».

Зауважимо, що «зачеперство» (спосіб пересування, який полягає у проїзді на поїздах, електричках чи вагонах метро з їхнього зовнішнього боку) – небезпечна, але популярна розвага серед підлітків.

24 липня 2025 року до реанімації госпіталізували 14-річного хлопця, який забрався на дах поїзда, щоб зробити селфі. Вже 26 липня до лікарні доставили 15-річного хлопця, який у Брюховичах, що на Львівщині, також заради фото забрався на дах вагона.

5 жовтня того ж року поліція повідомляла, що у селі Овадне Волинської області 16-річний хлопець, який піднявся на вагон поїзда, отримав 56% опіків тіла внаслідок ураження електричним струмом.