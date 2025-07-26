Інцидент стався на залізничній станції в Брюховичах

У суботу, 26 липня, на залізничній станції в Брюховичах 15-річного підлітка уразило електричним струмом. Пресслужба поліції Львівської області повідомила, що він піднявся на вагон потяга та хотів зробити селфі. Наразі хлопець перебуває в реанімації.

«Повідомлення про подію надійшло у поліцію сьогодні, приблизно о 20:20, від чергового залізничної станції у селищі Брюховичі. За словами заявника, кілька підлітків піднялись на вагон потяга, потім він побачив спалах, після хлопець впав на землю. Черговий також викликав на станцію медиків», – повідомили у поліції.

За інформацією поліції, підліток хотів зробити селфі на даху вагона потяга. Після ураження струмом медики діагностували в нього сильні опіки тіла, з якими він перебуває в реанімації. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Хлопець хотів зробити фото на вагоні потяга. Фото поліції

Поліцейські застерігають, що залізничні станції не є місцем для розваг. Заборонено підійматись на вагони чи локомотиви, оскільки високовольтна контактна мережа перебуває під високою напругою. Крім цього, діти, як піднімаються на дах вагонів, часто зриваються та отримують травми або гинуть, потрапляючи під потяги.