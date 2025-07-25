Інцидент стався ввечері 24 липня у селі Городок Рівненського району

У селі Городок Рівненського району 14-річний хлопець піднявся на вагон поїзда, щоб зробити селфі, та отримав опіки внаслідок ураження електричним струмом. Зараз підліток перебуває у лікарні, а правоохоронці проводять перевірку. Про це повідомила 25 липня пресслужба поліції Рівненської області.

Інцидент стався у четвер, 24 липня, близько 20:15 у селі Городок Рівненського району. За даними слідства, троє однокласників вирішили покататися велосипедами. Проїжджаючи повз потяг, 14-річний житель Рівного захотів зробити фото на даху вантажного вагона й виліз туди. Як тільки підліток підняв руки – його вдарило струмом напругою 27 тис. вольтів.

«На звук розряду миттєво зреагували працівники залізниці, які викликали “швидку”. Постраждалий зміг самостійно спуститися на землю. До приїзду медиків він залишався при свідомості. Наразі хлопець перебуває у реанімації. Його стан тяжкий, але стабільний», – повідомляють поліцейські.

Правоохоронці застерігають: