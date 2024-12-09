Нещасний випадок стався ввечері 7 грудня на залізничній станції «Верба»

У селі Верба Дубенського району двоє підлітків піднялись на вагон поїзда, де отримали опіки внаслідок ураження електричним струмом. Один із потрепілих нині перебуває в лікарні, а іншого – виписали додому. Про це повідомили 9 грудня у пресслужбі поліції області.

Інцидент стався 7 грудня близько 20:40 на залізничній станції «Верба». Слідчо-оперативна група встановила, що двоє місцевих жителів віком 14 та 15 років вилізли на вагон вантажного потягу, де їх вдарило струмом.



«Підозрілі звуки почув черговий депо та виявив хлопців: один з них впав на землю, а інший був на вагоні. Старшого парубка госпіталізували до лікарні та 8 грудня після надання меддопомоги відпустили. 14-річний із термічним опіком тіла перебуває у лікарні», – зазначають у поліції.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька, за даним фактом слідчі поки не відкривали кримінальне провадження. Усі обставини події наразі зʼясовують.