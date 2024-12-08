Попри застосоване екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося

У суботу, 7 грудня, у Дубенському районі Рівненщини вантажний потяг на смерть переїхав пенсіонерку, яка переходила колії на червоний сигнал світлофора.

Як повідомили у поліції, випадок трапився 7 грудня близько 11:30. Машиніст вантажного потяга сполученням «Львів-Здолбунів», 47-річний здолбунівчанин, допустив наїзд на 70-річну дубенчанку, яка переходила залізничну колію на заборонений сигнал світлофора.

Попри застосоване екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці ДТП.

За фактом порушення правил безпеки руху на залізничному транспорті, що спричинило смерть потерпілого слідчі розпочали досудове розслідування за ч.3 ст.276 КК України.