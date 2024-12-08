Відбулось зіткнення Toyota Land Cruiser та вантажівки MAN

Вранці у неділю, 8 грудня, біля Львова сталась ДТП за участі вантажівки та позашляховика. Водійку Toyota Land Cruiser затиснуло у понівеченому авто, її вивільнили рятувальними та передали медикам.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, аварія сталась 8 грудня приблизно о 11:10 на дорозі біля села Давидів Львівського району. Відбулось зіткнення Toyota Land Cruiser та вантажівки MAN.

Внаслідок ДТП 46-річну водійку позашляховика затиснуло металевими конструкціями авто. Рятувальники деблокували жінку та передали медикам з травмами різного ступеня важкості. Обставини та причини аварії з’ясовують правоохоронці.