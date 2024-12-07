Аварія сталась на трасі Київ-Чоп у межах міста Буськ

У суботу, 7 грудня, на трасі Київ-Чоп у межах міста Буськ на Львівщині трапилась важка аварія за участі вантажного фургона та кросовера. П’ятеро людей з різними травмами потрапили до лікарні.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія сталась близько 08:35. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Ford Escape, яким керував 59-річний житель Івано-Франківської області, та Renault Master під керуванням 59-річного мешканця Закарпатської області.

Внаслідок ДТП водії обох авто та троє пасажирів Ford Escape – 56-річна жінка з Івано-Франківської області та 76-річна жінка і 84-річний чоловік з Дрогобича – травмувались та потрапили до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.