Перечинський районний суд Закарпатської області зобов’язав Укрзалізницю виплатити 200 тис. грн батькам збитого потягом чоловіка. Він був у стані сильного сп’яніння (4,24 проміле алкоголю) та сидів вночі на залізничній колії, коли його на смерть переїхав потяг. Поліція відкривала кримінальне провадження, але закрила його, бо визнали машиніста невинним у смерті пішохода.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, випадок стався ще у липні 2017 року. Нетверезий чоловік вночі сидів на залізничній колії поблизу перегону Доманинці-Ужгород, коли його збив пасажирський потяг сполучення «Львів-Ужгород». Батьки загиблого 29-річного чоловіка звернулись до суду, щоб стягнути по 200 тис. грн моральної шкоди в Укрзалізниці.

Позивачі заявляли, що через смерть сина «зруйноване їхня життя», вони відчувають «біль і страждання», а також їх «переслідує відчуття самотності, тривожності, гострої несправедливості». Моральна компенсація (по 200 тис. грн кожному), на думку позивачів, допоможе їм організувати життя після важкої втрати.

Через смерть пішохода поліція відкривала кримінальне провадження, але згодом його закрили, не виявивши у діях машиніста ознак правопорушення. Машиніст пасажирського потягу, побачивши сидячу на колії людину, сигналив та застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалось.

Представник Укрзалізниці проти задоволення позову заперечив. Він наголосив, що чоловік сидів на колії спиною до потяга у момент наїзду та не реагував на звукові сигнали. У крові загиблого виявили значну дозу алкоголю – 4,24 проміле. Відповідач вважає, що наїзд трапився через необережність пішохода, який не реагував на наближення поїзда.

Як вказано у рішенні суду, Укрзалізниця є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загиблий свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представники залізниці не надали.

Цю справу розглянув суддя Іван Ганько, який частково задовольнив цивільні позови, зобов’язавши залізницю виплатити батькам загиблого по 100 тис. грн моральної компенсації. Відомо, що на це рішення подали апеляційну скаргу.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують Укрзалізницю платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET