У неділю, 20 квітня, на запасних коліях станції «Цумань» Волинської області стався нещасний випадок. Від ураження струмом загинув 15-річний хлопець, який піднявся на вагон-цистерну. Про це повідомила 22 квітня пресслужба прокуратури області.

Інцидент трапився 20 квітня в селі Кадище Луцького району. За інформацією правоохоронців, 15-річний хлопчик у розважальних цілях заліз на цистерну, де його вдарило струмом. Від отриманих травм підліток загинув.

«У той же день постраждав семикласник, котрий виліз на вагон на залізничній станції “Ковель”. Його госпіталізували у медзаклад із опіками І-ІІ ступеня 80% поверхні тіла», – зазначили в прокуратурі.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 КК України (вбивство з приміткою «нещасний випадок»). Розслідування триває.