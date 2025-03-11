У понеділок, 10 березня, у Ківерцівькому районі, що на Волині, внаслідок падіння дерев'яних плит загинув 9-річний хлопчик. Про це повідомили у поліції Волинської області.

Тіло хлопчика виявив батько у підсобному приміщенні. За попередньою інформацією, на дитину впали дерев'яні плити, які стояли вздовж стіни.

Лікарі швидкої допомоги проводили реанімаційні заходи, однак дитина померла.

За фактом трагедії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (нещасний випадок). Тіло направлять на проведення судово-медичної експертизи. Досудове розслідування триває.