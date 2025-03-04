Правоохоронці вилучили гвинтівку та набої до неї

На Буковині 9-річний хлопчик випадково вистрілив у живіт 14-річному брату із пневматичної рушниці. Підліток зазнав тяжкого поранення, але медикам вдалось його врятувати.

Як повідомила Нацполіція у Чернівецькій області, випадок стався 3 березня в селі Лопушна. Поліцейські встановили, що на подвір’ї під час дитячих ігор 9-річний хлопчик вистрелив з пневматичної гвинтівки в напрямку, де знаходився його 14-річний брат.

Підліток отримав поранення живота, його госпіталізували до хірургічного відділення міської дитячої клінічної лікарні Чернівців. Наразі стан дитини стабільний, загрози життю немає. Правоохоронці вилучили гвинтівку та набої до неї, які скерували для проведення всіх необхідних експертиз.

Відомості про вказану подію слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ. Проводяться слідчі дії.