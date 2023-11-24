Залізничний районний суд Львова визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків львів’янку Людмилу Дудяк, чий неповнолітній син хизувався перед друзями пневматичним пістолетом та випадково вистрілив хлопцю в голову. Жінку оштрафували на 1700 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у листопаді 2023 року, випадок трапився 18 вересня у Левандівському парку поблизу школи №67. Неповнолітній син Людмили Дудяк хизувався перед друзями пневматичним пістолетом та випадково вистрелив у голову свого неповнолітнього друга. У матеріалах справи вказано, що куля влучила у скроневу ділянку голову, проте серйозно не травмувала хлопця.

Щодо матері хлопця, який вистрелив з пневматичного пістолета, поліція склала протокол про вчинення адмінправопорушення. На засідання суду Людмила Дудяк не прийшла. Варто додати, що її уже штрафував суд за невиконання батьківських обов’язків, зокрема через те, що її неповнолітній син незаконно проник у чуже авто, а також через антисанітарію вдома.

Справу розглянула суддя Олеся Постигач, яка дослідила усі матеріали справи та визнала матір хлопця винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків. Суд оштрафував її на 1700 грн та зобов’язав сплатити 537 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.