На Закарпатті 3-річна дівчинка вбила свою сестру, якій ще не виповнився рік, молотком по голові. Кримінальне провадження закрили, а батька судили за неналежне виконання батьківських обов’язків. Йому призначили 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові Хустського районного суду Закарпатської області, яку винесли у червні 2023 року, випадок трапився 20 листопада 2022 року в будинку, де проживала сім’я. Батько не доглядав за своїми дітьми: 3-річною донькою та її молодшою сестрою, якій ще не виповнився рік. Старша дівчинка кілька разів вдарила молодшу молотком по голові, унаслідок чого вона померла.

Слідчий Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області наприкінці травня 2023 року закрив кримінальне провадження за ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). На батька склали протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків.

Чоловік раніше не притягувався до адміністративної чи кримінальної відповідальності. У суд він подав заяву про визнання своєї провини та розгляд справи без його присутності.

Дослідивши матеріали справи суддя визнала батька винним у адмінправопорушенні та призначила покарання у вигляді 850 грн штрафу. Він також має сплатити 536 грн судового збору.